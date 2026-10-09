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Paolo Condò, giornalista, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, ha parlato così dell'Inter in vista della ripresa del campionato contro il Parma di domani: "Le parole di Chivu sull'anti-Inter? Stacce, come dicono a Roma. Ci sono delle formule giornalistiche immutabili nel tempo che sono il primo a dire non entusiasmanti. Ma per chi va ogni giorno ad Appiano Gentile e 2-3 volte a settimana parla con Chivu, è abbastanza normale che i temi siano quelli. Sarebbe più realistico, visto che l'Inter è la favorita per i suoi meriti, andare a vedere quali sono le squadre che possono competere: una è lei, anche la Roma dopo il bel pareggio dell'Olimpico si è iscritta ufficialmente e definitivamente alla contesa scudetto.

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Sono molto curioso di vedere la gara col Como: all'inizio nella mia testa all'inizio c'era un triangolo col Como, ora entra in scena Fabregas che gioca il primo scontro diretto. Sono curioso di capire se il Milan e la Juve, che non sono per niente distanti dalla testa della classifica, riusciranno ad iscriversi a questo torneo o meno. Stankovic titolare domani? Anch'io sono curioso di vederlo, nel Bruges ci stava bene: non è solo un figlio d'arte o un giocatorino, lo sappiamo quanto è forte.

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Tanto che se l'Inter avesse voluto monetizzare, avrebbe intascato dei bei milioni: Calhanoglu ha l'età che ha e mi sembra corretto inserirlo nella linea dinastica di successione. Anche Zielinski ha fatto bene lì, ma può servirti più avanti: queste successioni nell'Inter devono prevedere spazio per Stankovic. Te ne dico un altro: anche Sucic spero che abbia nuove occasioni per giocare perché siamo arrivati ad un punto in cui un club della portata dell'Inter, che ambisce sempre al massimo, ha dato un tempo congruo ad esempio a Frattesi e dopo tre stagioni si è deciso di monetizzare e di cederlo. Anche Sucic è entrato in quella dinamica: vediamo quanto è forte per capire se resterà all'Inter per i prossimi 10 anni o per la prossima stagione e basta".