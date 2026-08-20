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E' di stamattina la clamorosa indiscrezione riportata oggi dal Corriere della Sera: diversi soci di minoranza sarebbero pronti ad entrare nell'Inter e Oaktree è aperto al dialogo e alla cessione di una parte delle quote del club.

Contattato dal quotidiano, il fondo non ha commentato la notizia, ma emergono le prime cifre sulla valutazione della società nerazzurra: "Secondo Forbes, l’Inter vale circa 1,5 miliardi di euro, debito incluso; per Football Benchmark 2,1 miliardi.

È probabile che Oaktree abbia in testa una cifra all’interno di questa forchetta, ma la somma finale dipenderà dalla quantità e dalla tipologia di investitori eventualmente selezionati. Nonché dalla quota di minoranza e dalle prerogative di gestione che Oaktree sarà disposta a cedere al nuovo azionista".