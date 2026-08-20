Contattato dal quotidiano, il fondo Oaktree non ha commentato la notizia, ma emergono le prime cifre sulla valutazione della società nerazzurra

Marco Astori
ciccio valenti

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E' di stamattina la clamorosa indiscrezione riportata oggi dal Corriere della Sera: diversi soci di minoranza sarebbero pronti ad entrare nell'Inter e Oaktree è aperto al dialogo e alla cessione di una parte delle quote del club.

Ralph Cano Oaktree

Contattato dal quotidiano, il fondo non ha commentato la notizia, ma emergono le prime cifre sulla valutazione della società nerazzurra: "Secondo Forbes, l’Inter vale circa 1,5 miliardi di euro, debito incluso; per Football Benchmark 2,1 miliardi.

Oaktree ralph Cano

È probabile che Oaktree abbia in testa una cifra all’interno di questa forchetta, ma la somma finale dipenderà dalla quantità e dalla tipologia di investitori eventualmente selezionati. Nonché dalla quota di minoranza e dalle prerogative di gestione che Oaktree sarà disposta a cedere al nuovo azionista".

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