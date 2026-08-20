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Attraverso il suo podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato così della scelta dell'Inter di puntare sui giocatori della Premier League e del futuro anche di Aleksandar Stankovic: "Dalla 'Premier Napoli' alla 'Premier Inter'. Proprio ieri si è parlato degli effetti positivi che stava producendo il Napoli nell'andare a pescare i propri giocatori in Premier League.

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Adesso c'è l'Inter, che è partita da Akanji l'anno scorso - anzi era partita ancora prima da Lukaku - ma che col difensore svizzero ha aperto in qualche modo questo flusso diretto tra squadre anche top di Premier League come il Manchester City. Quindi Akanji, Stones, poi l'operazione di Spence, adesso quella di Curtis Jones, un vero e proprio jolly che permetterà a Chivu di poter avere davvero un elemento prezioso per poter giocare in più parti del campo.

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Con Stankovic che adesso rischia di avere meno spazio e che quindi potrebbe diventare anche un'opportunità di mercato negli ultimi giorni anche se il giocatore è sempre stato molto deciso di voler rimanere. Ci sono squadre che lo accoglierebbero con forza in prestito, anche in Italia, ad esempio il Torino, ma il giocatore non ha dato la minima apertura a lasciare l'Inter".