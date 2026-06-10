L'allenatore dice addio al club portoghese per cominciare una nuova avventura sulla panchina del Real Madrid

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 11:43)

"Grazie al Presidente Rui Costa a l'opportunità che mi è stata data al Benfica. Rappresentare questo club è stato un onore e privilegio". Così José Mourinho chiude la sua esperienza al club portoghese per tornare al Real Madrid con Florentino Perez che per aggiudicarselo pagherà una clausola rescissioria di 15 mln.

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"Vorrei anche ringraziare tutti professionisti del Campus del Benfica, la cui professionalità, dedizione e la competenza è stata esemplare. Ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, va il mio sincero ringraziamento, insieme ai migliori auguri per il loro successo personale e professionale", ha scritto ancora il mister sul suo profilo Instagram.

E ha aggiunto: "Porto con me la convinzione che, più di un semplice momento, abbiamo creato un legame destinato a durare: mio giocatore un giorno, mio giocatore per sempre".