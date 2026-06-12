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Corazon Classic, amichevole Real Madrid-Inter Leggende: ecco dove vederla in TV

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Sabato 13 giugno sarà una giornata speciale per l'Inter: le Legend nerazzurre infatti scenderanno in campo contro il Real Madrid Leyendas
Matteo Pifferi Redattore 

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Sabato 13 giugno sarà una giornata speciale per l'Inter: le Legend nerazzurre infatti scenderanno in campo contro il Real Madrid Leyendas allo stadio Bernabéu per una partita amichevole che preannuncia grande spettacolo.

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La locandina dell'evento (inter.it)

La gara, organizzata dalla Fundación Real Madrid per raccogliere fondi utili a finanziare progetti benefici, si giocherà alle ore 12:00 e vedrà in giocatori leggendari e indimenticabili di Inter e Real Madrid: un evento da non perdere e che i tifosi potranno seguire in diretta sui canali ufficiali nerazzurri.

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Getty Images

CORAZON CLASSIC MATCH: DOVE VEDERLO IN TV

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La sfida amichevole tra Real Madrid Leyendas e Inter Legends si giocherà sabato 13 giugno alle ore 12:00 allo stadio Bernabéu di Madrid. Il match verrà trasmesso in esclusiva per l'Italia dai canali ufficiali nerazzurri: i tifosi potranno vedere il Corazon Classic Match in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul profilo YouTube del Club. Inoltre la partita sarà disponibile anche sul canale FAST INTER 24/7, disponibile gratis su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Plex, TCL+, Whale TV e Sportworld.

Il canale ufficiale nerazzurro Inter TV è visibile su DAZN e su Sky, al canale 232.

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