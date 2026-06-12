Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
societa e storia
Corazon Classic, amichevole Real Madrid-Inter Leggende: ecco dove vederla in TV
Sabato 13 giugno sarà una giornata speciale per l'Inter: le Legend nerazzurre infatti scenderanno in campo contro il Real Madrid Leyendas allo stadio Bernabéu per una partita amichevole che preannuncia grande spettacolo.
La gara, organizzata dalla Fundación Real Madrid per raccogliere fondi utili a finanziare progetti benefici, si giocherà alle ore 12:00 e vedrà in giocatori leggendari e indimenticabili di Inter e Real Madrid: un evento da non perdere e che i tifosi potranno seguire in diretta sui canali ufficiali nerazzurri.
CORAZON CLASSIC MATCH: DOVE VEDERLO IN TV—
La sfida amichevole tra Real Madrid Leyendas e Inter Legends si giocherà sabato 13 giugno alle ore 12:00 allo stadio Bernabéu di Madrid. Il match verrà trasmesso in esclusiva per l'Italia dai canali ufficiali nerazzurri: i tifosi potranno vedere il Corazon Classic Match in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul profilo YouTube del Club. Inoltre la partita sarà disponibile anche sul canale FAST INTER 24/7, disponibile gratis su Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Plex, TCL+, Whale TV e Sportworld.
Il canale ufficiale nerazzurro Inter TV è visibile su DAZN e su Sky, al canale 232.
© RIPRODUZIONE RISERVATA