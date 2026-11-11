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Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi, giornalista, ha elogiato così l'Inter dopo la vittoria di domenica contro il Como: "Lo stacco grande è stato non tanto tattico quanto temperamentale: il derby è stato quasi un unicum per il tipo di partita. Contro Feyenoord e Como ho visto una squadra che, se gioca così focalizzata, spietata e convinta, per me nel mondo la battono in poche.

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E' nettamente la più forte, mancava quello e l'abbiamo capito. Ci sta essere un filo più esigente con una squadra che ha vinto in carrozza: ci sta esigere. Il fatto che andavano sempre sotto di due gol e che aveva quei blackout poteva sollevare il fatto di dire che potevano essere migliori di così e il motivo era quello. I due gol che prende nei primi 10' nel derby di tattico non hanno nulla: sia col Feyenoord che col Como parte forte e incontenibile. Io ho visto un'Inter brutale, insostenibile per il nostro campionato".