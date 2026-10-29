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Gli sono bastati 5 minuti per segnare e per sbloccare il punteggio, gliene sono serviti altri 7 per mettere a referto l'assist per il 2-0 che ha certificato la vittoria della Carrarese sull'Arezzo (gara poi terminata 2-1). Serata da ricordare per Luka Topalovic, autentico mattatore del derby toscano: non solo per lo strepitoso impatto avuto sul match, ma anche - e soprattutto - per aver trovato il suo primo gol in Serie B. Una grande soddisfazione per il centrocampista classe 2006, uno dei giovani mandati in prestito dall'Inter questa estate.

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I primi mesi a Carrara

Dopo aver svolto la preparazione pre campionato con la Prima Squadra nerazzurra, il talentuoso sloveno è stato ceduto a titolo temporaneo (con diritto di opzione e contro opzione) a fine agosto alla Carrarese. Una mossa per consentirgli di compiere un altro step di crescita, dopo quanto di buono fatto vedere nel campionato Primavera prima e in Serie C con l'U23 interista poi. In Toscana le cose stanno andando abbastanza bene per Topalovic, nonostante il repentino cambio di allenatore, con l'esonero di Cioffi (che tanto lo ha voluto) e l'arrivo di Pagliuca: lo sloveno, tra alti e bassi, è sempre sceso in campo, totalizzando 8 presenze in 8 giornate (3 da titolare, 5 da subentrato) e mettendosi a disposizione sia da mezz'ala (suo ruolo naturale), sia da trequartista, ma anche da seconda punta, dimostrando grande spirito di abnegazione.

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La posizione dell'Inter

Sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2029, Topalovic è uno dei giovani sui quali il club nerazzurro punta maggiormente. Già nel maggio del 2025 ha potuto esordire in Prima Squadra, ripetendosi poi un anno dopo, a testimonianza di quanto la società e gli staff tecnici lo apprezzino. La convocazione per il ritiro estivo agli ordini di Chivu è stata un'ulteriore conferma in tal senso. La scelta di misurarsi con il campionato di Serie B è stata presa di comune accordo fra giocatore, entourage e dirigenza: in questi mesi ci si aspetta molto dal talentuoso sloveno, dopo di che a giugno si farà il bilancio della stagione e un nuovo punto della situazione.