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VIDEO / Chivu: "Ingenuità di Bastoni e lo sa benissimo anche lui. Bisogna..."

La stagione 2027-28 potrebbe essere, dal punto di vista delle divise da gioco dell'Inter, molto interessante. E non solo perché la maglia da trasferta potrebbe vedere il grande ritorno del logo col Biscione, stemma ufficiale del club dal 1979 al 1988 (in occasione del 120° anniversario della fondazione della società), ma anche perché alcune novità sono previste anche per la terza maglia. Secondo quanto riferisce FootyHeadLines.com, infatti, la terza divisa, che dovrebbe essere presentata ad agosto/settembre del prossimo anno, dovrebbe avere una tonalità arancione, richiamando quelle dell'inizio del secolo e quella del 23-24. La maglia avrà come colore principale il "Turf Orange", arricchito da dettagli nella tonalità "Tar" (soprattutto per gli stemmi del club e dello sponsor).

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