Giovedì prossimo Inter e Milan presenteranno il progetto e render del nuovo stadio, realizzato dagli studi Foster + Partners e Manica. Il Castello Sforzesco sarà la suggestiva la location scelta per l’evento che si preannuncia in grande stile. Come riporta il Giorno, i presidenti di Inter e Milan, Marotta e Scaroni, hanno iniziato a mandare gli inviti a istituzioni politiche e stakeholder locali e nazionali per “un’anteprima esclusiva del Nuovo Stadio di Milano”.

"I numeri uno di Diavolo e Biscione aggiungono che l’appuntamento “sarà l’occasione per presentare un progetto strategico per il futuro dei due club e della città di Milano, con l’ambizione di contribuire allo sviluppo del territorio e alla crescita e competitività del calcio italiano attraverso un’infrastruttura moderna e all’avanguardia”.

I TEMPI

"Il nuovo stadio sarà realizzato di fianco al Meazza, nell’area dove ora ci sono il parcheggio dell’impianto e il Parco dei Capitani. I lavori dovrebbero iniziare a giugno e concludersi entro il 2031. Il vecchio stadio Meazza, invece, resterà in piedi finché il nuovo non sarà pronto e le due squadre potranno giocarci. La demolizione quasi totale della Scala del calcio (resteranno in piedi la Curva Sud e la tribuna arancione) e la rifunzionalizzazione dell’area inizieranno tra il 2031 e il 2032, con conclusione prevista entro il 2035. Giovedì prossimo saranno svelati i primi rendering e la filosofia strutturale del nuovo “tempio“. Per ora gli unici elementi emersi sono la capienza da 71.500 posti, e due anelli".

(Il Giorno)