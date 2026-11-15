Una maglia del passato pronta a tornare. Nike prepara una riedizione di una storica divisa dell'Inter, un'operazione destinata a richiamare l'attenzione dei tifosi nerazzurri e degli appassionati di maglie da calcio.

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A rivelarlo in esclusiva è Footy Headlines, sito specializzato nelle anticipazioni sulle divise delle squadre di calcio. Secondo quanto riportato, il marchio americano avrebbe programmato il lancio di una maglia remake dell'Inter nel corso del 2027.

Nike-Inter, quale maglia storica tornerà?

Il dettaglio più importante, almeno per il momento, rimane sconosciuto:

Nike potrebbe scegliere una delle classiche maglie casalinghe degli anni Duemila oppure puntare su una seconda o terza divisa particolarmente amata dai tifosi.

La partnership tra Inter e Nike, cominciata nel 1998, ha prodotto nel corso degli anni numerosi modelli diventati iconici.

Tra questi figurano la terza maglia del 1998-99, la vistosa divisa arancione del 2000-01, la seconda maglia del 2002-03 caratterizzata dalla fascia diagonale nerazzurra e la terza divisa del 2004-05, realizzata durante il periodo della linea Total 90.

Sono tutte maglie che potrebbero prestarsi a un'operazione nostalgia, anche se non risultano indicazioni concrete sulla scelta definitiva.

La suggestione della maglia del Triplete

C'è però una divisa che, più di tante altre, avrebbe un significato speciale per il popolo interista:

È la maglia delle grandi imprese dell'Inter di José Mourinho, quella indossata da Javier Zanetti, Diego Milito, Wesley Sneijder e dagli altri protagonisti dello storico Triplete.

Le strisce nerazzurre di quella stagione sono diventate un simbolo della conquista di Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Una loro riproposizione avrebbe inevitabilmente un forte richiamo emotivo e commerciale.

Getty Images

La maglia del Triplete, al momento, è soltanto una suggestione, non una scelta confermata da Nike. Footy Headlines non dispone ancora di informazioni sul modello che verrà effettivamente riproposto.

La novità anticipata dal portale riguarda quindi il progetto di una riedizione storica, con l'uscita prevista nel 2027. Per scoprire quale maglia del passato tornerà bisognerà attendere ulteriori indiscrezioni o comunicazioni ufficiali.