Sotto la lente d'ingrandimento è finito Stones che dovrebbe rientrare dall'infortunio dopo la pausa delle nazionali

Andrea Della Sala
Guarro e Pace 40

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In casa Inter si ragiona sull'assetto difensivo e sulle strategie di mercato per la sessione di gennaio. Sotto la lente d'ingrandimento è finito Stones che dovrebbe rientrare dall'infortunio dopo la pausa delle nazionali.

Stones
Getty Images

"Nel prossimo freddo mese l’Inter vuole continuare a proteggere il fortino appena eretto, ma nel frattempo accende un faro su un difensore in trincea: il cono di luce stringe su John Stones, ciuffo british e rara serietà in allenamento. È il centrale clamorosamente mancato finora e tornato alla causa con puntualità anglosassone, giusto adesso che il reparto nerazzurro ha raggiunto la vecchia efficienza. Da domenica prossima a Bergamo è pronto a riprendersi il campo, almeno per qualche minuto di sostanza, pur di dare un senso alla sua esperienza oltre Manica. Il futuro italiano, infatti, non è più così scontato all’Inter si aspettano risposte rassicuranti, prestazioni degne della fama dell’ex City e, soprattutto, una continuità fisica che permetta di inserirlo davvero nelle rotazioni. È il vero punto interrogativo che, ben prima di tuffarsi nella nuova vita, accompagna questo 32enne dalla mentalità da cannibale. Senza continuità, i dirigenti nerazzurri saranno costretti a guardare altrove, già dal mercato di gennaio: un centrale di ruolo, veloce e continuo, manca molto di più che un’ipotetica quinta punta nelle considerazioni ai piani alti di Viale della Liberazione", spiega La Gazzetta dello Sport.

Marotta e Baccin

Jones, Stones e Pavard

"Finora Stones ha giocato una miseria, meno di due partite intere: tre presenze e 99 minuti in campionato, una presenza e 44 minuti in Champions. La sua prima stagione fuori dall’Inghilterra è tristemente lì, vorrei ma non posso: si è interrotta il 14 settembre contro l’Udinese, quando era partito dall’inizio, con Akanji e Bastoni ai lati. Poi uno scatto, il fastidio dietro la coscia sinistra e il cambio con Pavard poco dopo l’ora di gioco. I flessori sono guariti più o meno nei tempi previsti e John è tornato a lavorare in gruppo ad Appiano il 6 novembre, 53 giorni dopo il guaio muscolare. Quando l’Inter si trasferirà a Bergamo saranno abbondantemente superati i due mesi senza vedere il campo: così, dopo le nove partite saltate (contro il Como si è rivisto almeno in panchina), se ne spalancano altrettante fino alla Supercoppa prenatalizia, primo titolo che potrebbe aggiungere in quella luccicante bacheca. Del trio brit pop arrivato a Milano, Stones è stato l’unico a steccare interamente: Djed Spence ci ha messo un po’, ma ha convinto già con le frequenza sulla fascia; Curtis Jones aveva almeno dato segni di vita a centrocampo prima di sparire anche lui per infortunio. Chivu pensa a l’ex City soprattutto come centrale di governo in certi tipi di partite, più stabile nella posizione e ordinato nella prima uscita del pallone. Lì Akanji e Bisseck sono pur sempre adattati a un mestiere diverso e Bastoni soltanto un esperimento felice: Chivu non vorrebbe farne altri, Stones ha un mesetto per non fargli cambiare idea", aggiunge Gazzetta.

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