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In casa Inter si ragiona sull'assetto difensivo e sulle strategie di mercato per la sessione di gennaio. Sotto la lente d'ingrandimento è finito Stones che dovrebbe rientrare dall'infortunio dopo la pausa delle nazionali.

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"Nel prossimo freddo mese l’Inter vuole continuare a proteggere il fortino appena eretto, ma nel frattempo accende un faro su un difensore in trincea: il cono di luce stringe su John Stones, ciuffo british e rara serietà in allenamento. È il centrale clamorosamente mancato finora e tornato alla causa con puntualità anglosassone, giusto adesso che il reparto nerazzurro ha raggiunto la vecchia efficienza. Da domenica prossima a Bergamo è pronto a riprendersi il campo, almeno per qualche minuto di sostanza, pur di dare un senso alla sua esperienza oltre Manica. Il futuro italiano, infatti, non è più così scontato all’Inter si aspettano risposte rassicuranti, prestazioni degne della fama dell’ex City e, soprattutto, una continuità fisica che permetta di inserirlo davvero nelle rotazioni. È il vero punto interrogativo che, ben prima di tuffarsi nella nuova vita, accompagna questo 32enne dalla mentalità da cannibale. Senza continuità, i dirigenti nerazzurri saranno costretti a guardare altrove, già dal mercato di gennaio: un centrale di ruolo, veloce e continuo, manca molto di più che un’ipotetica quinta punta nelle considerazioni ai piani alti di Viale della Liberazione", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Finora Stones ha giocato una miseria, meno di due partite intere: tre presenze e 99 minuti in campionato, una presenza e 44 minuti in Champions. La sua prima stagione fuori dall’Inghilterra è tristemente lì, vorrei ma non posso: si è interrotta il 14 settembre contro l’Udinese, quando era partito dall’inizio, con Akanji e Bastoni ai lati. Poi uno scatto, il fastidio dietro la coscia sinistra e il cambio con Pavard poco dopo l’ora di gioco. I flessori sono guariti più o meno nei tempi previsti e John è tornato a lavorare in gruppo ad Appiano il 6 novembre, 53 giorni dopo il guaio muscolare. Quando l’Inter si trasferirà a Bergamo saranno abbondantemente superati i due mesi senza vedere il campo: così, dopo le nove partite saltate (contro il Como si è rivisto almeno in panchina), se ne spalancano altrettante fino alla Supercoppa prenatalizia, primo titolo che potrebbe aggiungere in quella luccicante bacheca. Del trio brit pop arrivato a Milano, Stones è stato l’unico a steccare interamente: Djed Spence ci ha messo un po’, ma ha convinto già con le frequenza sulla fascia; Curtis Jones aveva almeno dato segni di vita a centrocampo prima di sparire anche lui per infortunio. Chivu pensa a l’ex City soprattutto come centrale di governo in certi tipi di partite, più stabile nella posizione e ordinato nella prima uscita del pallone. Lì Akanji e Bisseck sono pur sempre adattati a un mestiere diverso e Bastoni soltanto un esperimento felice: Chivu non vorrebbe farne altri, Stones ha un mesetto per non fargli cambiare idea", aggiunge Gazzetta.