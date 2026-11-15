GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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ATALANTA SÌ O NO?

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Lautaro sì o Lautaro no contro l'Atalanta? E' questa la domanda che aleggia in questi giorni di sosta ad Appiano Gentile: il capitano dell'Inter lavora senza pause per potersi mettere a disposizione domenica prossima a Bergamo, ma c'è da andare con molta cautela, visti anche i precedenti.

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Spiega il Corriere dello Sport: "Il Toro scalpita e rivede all’orizzonte la possibilità di tornare in campo, anche se non verrà preso alcun rischio per evitare ricadute a livello muscolare. Il Toro non ha ancora ripreso a lavorare con il resto del gruppo, in attesa di capire quale sarà la piega di inizio settimana prossima, che a questo punto sarà decisiva per la tabella di marcia.

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Dunque il suo rientro per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domenica prossima, non è scontato e nuove indicazioni arriveranno da Appiano alla ripresa degli allenamenti. Di certo il centravanti argentino spinge per tornare, dopo aver sofferto dalla tribuna nelle ultime settimane mentre la sua Inter era impegnata in un tour de force tra due competizioni, con l’ulteriore beffa di aver saltato ancora il derby di Milano.

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