VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Sconfitte o pareggi restiamo sul pezzo e niente drammi"

Arrivano nuove anticipazioni sulla prima maglia dell'Inter per la stagione 2027-28. Il portale specializzato Footy Headlines ha pubblicato nuove immagini della divisa realizzata da Nike, mostrando una versione ancora più precisa rispetto a quelle circolate nelle scorse settimane, con alcune novità anche per quanto riguarda il design del colletto.

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La nuova maglia manterrà le tradizionali strisce verticali nerazzurre, ma con una particolare rivisitazione grafica. Il blu e il nero si fonderanno attraverso un effetto sfumato ispirato alla pelle del serpente, con un evidente richiamo al Biscione, simbolo storico del club.

Inter, prima maglia 2027-28: la particolarità dei colori

Una delle scelte più interessanti di Nike riguarda però i colori utilizzati per i dettagli della nuova divisa.

Accanto al tradizionale nerazzurro, infatti, compariranno contemporaneamente il bianco e il giallo. Il primo sarà utilizzato per i loghi, mentre il secondo caratterizzerà le bordature della maglia.

Una scelta piuttosto rara nella storia delle divise casalinghe dell'Inter, che tradizionalmente presentano dettagli bianchi oppure gialli o dorati, difficilmente entrambi sulla stessa maglia.

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Le nuove anticipazioni di Footy Headlines permettono inoltre di conoscere l'aspetto dell'intera divisa casalinga della prossima stagione.

Sia i pantaloncini sia i calzettoni saranno neri.

Secondo il portale specializzato, il lancio della nuova prima maglia Nike dell'Inter è previsto per maggio 2027.