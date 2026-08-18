VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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Agli albori della stagione 2026-27, che prenderà ufficialmente il via sabato pomeriggio a San Siro contro il Monza in campionato, iniziano a circolare le prime iipotesi su quella che potrebbe essere la prima maglia dell'Inter della prossima stagione. Come riferisce il sito specializzato FootyHeadlines.com, infatti, la nuova divisa firmata Nike dovrebbe presentare un dettaglio nuovo e particolare, ovvero l'accostamento di bianco e giallo, fatto non accaduto nelle precedenti annate.

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Non solo: diversa sarà anche la tonalità di blu che accompagnerà il nero, ovvero il "Lyon Blue". "Sulla base delle informazioni trapelate sui colori, Footy Headlines ha realizzato anche un primo concept per mostrare come potrebbe presentarsi la nuova maglia. Va però sottolineato che, mentre la combinazione cromatica sarebbe già confermata, il tipo di colletto, il disegno delle strisce e gli eventuali elementi grafici sono al momento soltanto ipotesi. La nuova maglia home Nike dell’Inter per la stagione 2027-2028 dovrebbe essere presentata ufficialmente nel maggio del 2027", scrive il sito. Ecco, di seguito, un'altra immagine della possibile divisa nerazzurra della prossima stagione: