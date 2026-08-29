Il graphic designer Franco Carabajal ha infatti diffuso, tramite FootyHeadlines, una visualizzazione più dettagliata della nuova divisa Nike dei nerazzurri
VIDEO / INTER, PRESENTATO NUOVO KIT AWAY 2026-2027: LE IMMAGINI
Emergono nuove immagini relative alla possibile terza maglia dell’Inter per la stagione 2026-27.
Il graphic designer Franco Carabajal ha infatti diffuso, tramite FootyHeadlines, una visualizzazione più dettagliata della nuova divisa Nike dei nerazzurri.
L’elemento più interessante riguarda soprattutto l’ispirazione scelta per il design.
La terza maglia dell’Inter 2026-27 dovrebbe infatti richiamare in maniera molto evidente uno dei completi più iconici della storia recente del club: la terza divisa della stagione 1997-98, indossata nell’epoca di Ronaldo e soprattutto nella finale di Coppa Uefa contro la Lazio.
Nike avrebbe quindi deciso di recuperare uno stile diventato particolarmente riconoscibile tra i tifosi nerazzurri, reinterpretandolo in chiave moderna.
Un omaggio diretto a una delle stagioni più ricordate dell’Inter degli anni Novanta e soprattutto all’epoca del Fenomeno, trasformando un grande classico del passato in una versione aggiornata per la stagione 2026-27.
Le nuove immagini diffuse da FootyHeadlines permettono così di avere una rappresentazione più chiara di quello che potrebbe essere l’aspetto della terza divisa nerazzurra.
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