Nelle scorse ore Mourinho non ha apprezzato molto l'arbitraggio del derby di Madrid contro l'Atletico poi vinto dalla squadra di Simeone 2-1. E talmente poco ha apprezzato certe decisioni arbitrali tanto dall'essersi presentato in conferenza stampa con la stampa a colori degli episodi per dire la sua ai giornalisti.

«Il gol annullato all'Osasuna contro l'AtlÃ©tico Ã¨ da ridere. Il rigore fischiato al BarÃ§a Ã¨ da ridere. E poi la mancata espulsione del BarÃ§a contro l'Athletic con Ortiz Arias che Ã¨ stato molto simpatico. Un povero arbitro che ha diretto solo partitelle, non ha retto la pressioneÂ». Parole che hanno avuto la dura replica di Simeone: Â«Ci vuole rispettoÂ». Insomma, Mourinho fa discutere e sempre tanto.

Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha parlato su X proprio dell'uscita dell'ex allenatore dell'Inter: CLICCA SUL LINK PER LEGGERE COSA HA DETTO DELL'EX INTER IL DIRETTORE DI TL