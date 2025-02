De Siervo ‘svela’ la creazione dell’Inter Under 23: ecco l’annuncio

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo , ha partecipato questa mattina in Germania a SPOBIS, uno degli appuntamenti più importanti dedicati allo sport business a livello mondiale in corso di svolgimento oggi e domani ad Amburgo.

"E' fondamentale valorizzare le "best practice" che stanno emergendo. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla Juventus, che è stata la prima in Italia a creare una seconda squadra, l’Under 23. Per dare un’idea dell’impatto economico di questa scelta, negli ultimi quattro anni ben 35 giovani del settore giovanile bianconero hanno esordito in Serie A, e solo negli ultimi due anni il Club ha generato circa 140 milioni di euro dalle cessioni di questi talenti.