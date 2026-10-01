Saranno Italia e Turchia le nazioni dove si svolgerà l'Europeo del 2032. La Figc ha inviato alla Uefa i dossier delle sedi ritenute idonee, tredici città, quattordici impianti. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, saranno solo cinque gli stadi in cui si svolgeranno le gare, ma per il momento si lavora su tutti i fronti possibili, proprio per superare uno dei problemi più cristallizzati del mondo del pallone, l’arretratezza dei nostri impianti.

Ecco i candidati: Bari (San Nicola riqualificato), Bologna (nuovo stadio), Cagliari (nuovo stadio Gigi Riva), Firenze (Franchi riqualificato), Genova (Ferraris riqualificato), Lecce (Via del Mare riqualificato), Milano (nuovo San Siro), Napoli (Maradona), Palermo (Barbera riqualificato), Salerno (Arechi riqualificato), Torino (Allianz Stadium), Verona (nuovo stadio sul vecchio Bentegodi) e Roma, unica città a competere con due stadi, l’Olimpico e il nuovo stadio di Pietralata.

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"Da un primo sguardo emergono subito alcuni aspetti rilevanti. Al momento esiste soltanto un impianto già perfettamente pronto, l’Allianz di Torino. Cinque invece attendono la posa della prima pietra: il nuovo San Siro, lo stadio della Roma, quello di Cagliari, quello di Bologna e quello di Verona che verrà ricostruito sul Bentegodi demolito. Ci sono alcune novità interessanti: lunedì, assieme alla Conferenza dei servizi decisoria dell’impianto giallorosso, sono arrivati anche gli ultimi documenti per il progetto dello stadio di Bari".

"Rush finale riuscito anche per Bologna, con l’accordo tra il club e BolognaFiere per la realizzazione di un impianto polifunzionale di nuova generazione da 35.000 posti, con un investimento di circa 300 milioni di euro. E solo ieri è arrivato il dossier di Verona con l’Hellas che ha presentato al Comune il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, avviando formalmente il procedimento per lo stadio da 30.000 spettatori al posto del demolito Bentegodi. Tutti vogliono l’Europeo - è chiaro, si stimano tra gli 800 milioni e il miliardo di indotto per le città che ospitano una gara - ma per molti è importante anche solo poter approfittare delle opportunità che oggi offre la presenza di un commissario governativo per gli stadi".