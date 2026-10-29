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ACCORDO DA 650 MLN

Seicentocinquanta milioni di euro. È questa la cifra dell'accordo tra Generali, Inter e Milan per il nome del nuovo San Siro. Una delle sponsorizzazioni più importanti mai realizzate nel calcio europeo, che garantirà ai due club milanesi una nuova e significativa fonte di ricavi per molti anni.

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Il nome del futuro impianto, Generali Stadium, è stato presentato ufficialmente giovedì 29 ottobre. Nel comunicato congiunto Inter e Milan non avevano indicato il valore economico e la durata dell'intesa, limitandosi a definirla una delle più importanti nel mondo dello sport.

Adesso arrivano anche i numeri.

Generali Stadium, accordo da 650 milioni per 25 anni

Secondo quanto appreso da, la partnership con il gruppo assicurativo italiano avrà una

Facendo una semplice divisione, significa 26 milioni di euro all'anno per lo stadio condiviso da Inter e Milan.

Una cifra molto importante, soprattutto considerando il mercato italiano, dove gli accordi per la denominazione degli impianti hanno finora generato entrate decisamente inferiori.

Naturalmente, trattandosi di uno stadio condiviso, i 26 milioni rappresentano il valore medio annuo complessivo dell'accordo, non la cifra destinata singolarmente a ciascuna società.

Se i ricavi fossero ripartiti esattamente a metà, Inter e Milan incasserebbero in media 13 milioni a testa ogni anno. La distribuzione effettiva tra i due club, però, non è stata specificata.

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