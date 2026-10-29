Calcio e Finanza svela durata e valore della partnership. Il confronto con gli accordi degli altri grandi stadi europei, a partire da quello della Juventus.
Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium
ACCORDO DA 650 MLN
Seicentocinquanta milioni di euro. È questa la cifra dell'accordo tra Generali, Inter e Milan per il nome del nuovo San Siro. Una delle sponsorizzazioni più importanti mai realizzate nel calcio europeo, che garantirà ai due club milanesi una nuova e significativa fonte di ricavi per molti anni.
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Il nome del futuro impianto, Generali Stadium, è stato presentato ufficialmente giovedì 29 ottobre. Nel comunicato congiunto Inter e Milan non avevano indicato il valore economico e la durata dell'intesa, limitandosi a definirla una delle più importanti nel mondo dello sport.
Adesso arrivano anche i numeri.
Generali Stadium, accordo da 650 milioni per 25 anniSecondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la partnership con il gruppo assicurativo italiano avrà una durata di 25 anni e un valore complessivo di 650 milioni di euro.
Facendo una semplice divisione, significa 26 milioni di euro all'anno per lo stadio condiviso da Inter e Milan.
Una cifra molto importante, soprattutto considerando il mercato italiano, dove gli accordi per la denominazione degli impianti hanno finora generato entrate decisamente inferiori.
Naturalmente, trattandosi di uno stadio condiviso, i 26 milioni rappresentano il valore medio annuo complessivo dell'accordo, non la cifra destinata singolarmente a ciascuna società.
Se i ricavi fossero ripartiti esattamente a metà, Inter e Milan incasserebbero in media 13 milioni a testa ogni anno. La distribuzione effettiva tra i due club, però, non è stata specificata.
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