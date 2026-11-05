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L'Inter ha ritrovato la retta via contro il Feyenoord. A convincere è stata la prestazione, prima ancora che il risultato. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola oggi:

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"Svolta provinciale. Chivu l’aveva già chiesta prima del derby, senza essere accontentato. C’è voluta la prima vera batosta in campionato, infatti, per provocare una scossa. I cui effetti si sono visti con il Feyenoord: finalmente una squadra concreta e compatta, che non ha mai abbassato la soglia dell’attenzione, che ha sempre seguito il piano gara, governando a suo piacimento tutti i momenti della partita. Questo c’era nella mente del tecnico rumeno.

E sarebbe sbagliato pensare che, per ottenere questo risultato, l’Inter debba difendersi per lunghi tratti con il blocco basso come è accaduto e come era necessario con il Feyenoord. Il nocciolo della questione è muoversi sempre e comunque come una squadra: sia quando di tratti di aggredire sia quando si tratti di ripiegare. «Pensiero comune»: Chivu ha espresso anche questo concetto nelle ultime settimane, riferendosi proprio alle scelte che ogni giocatore in campo deve fare e che devono essere sempre sintonizzate con un obiettivo di squadra".