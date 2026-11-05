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Il taccuino di Cristian Chivu al rientro dall'Olanda era pieno zeppo di appunti positivi. L'Inter ha ritrovato non solo il risultato, ma anche la prestazione e attraverso i primi due il morale migliore. I nerazzurri possono ora affrontare con maggiore serenità la gara con il Como, prima di godersi in caso una sosta più tranquilla. Per cercare il bottino grosso anche contro la squadra di Fabregas, l'allenatore dell'Inter avrà una soluzione in più, già mostrata nelle ultime partite.

Si tratta di Djed Spence, i cui effetti benefici sulla catena di destra e sulla squadra emergono da un focus apparso sul Corriere dello Sport di questa mattina. Si legge infatti:

"Contro il Feyenoord, alla sua prima da titolare in Champions League con l’Inter, ha arato con prepotenza la fascia del De Kuip, senza lasciare scampo al malcapitato Javi López. L’inglese ha messo lo zampino nei primi due gol, lanciando Bisseck verso la porta avversaria con un tocco intelligente e recapitando in area il pallone finito, anche attraverso una deviazione, sulla testa di Pio Esposito per il gol che ha definitivamente gelato il catino di Rotterdam che fino a quel momento era rimasto incandescente".

Inter, la mossa con cui Chivu può cambiare tutto

Ma come mai è così prezioso l'inglese? Si legge ancora sul quotidiano: "Spence dà ora al tecnico nerazzurro una soluzione per nulla banale a destra, resa ancora più preziosa dalla complementarietà con Diouf. In base alle partite e alle situazioni la catena di destra dell’Inter potrà assumere una forma diversa, in una metamorfosi costante che creerà inevitabilmente imprevedibilità. Per l’ex Tottenham è più facile del francese (che gioca a piede invertito) puntare il fondo e quindi attaccare la profondità, allungando di conseguenza le maglie delle difese avversarie.

Servirlo nello spazio dà all’Inter la possibilità di distendersi più rapidamente, approfittando della sua velocità supersonica. L'asse con Bisseck, tra l'altro, ha già dimostrato di poter regalare soddisfazioni. I due, al di là dell'azione del primo gol, si sono cercati con regolarità nel corso della partita.

Senza contare che, avendolo già fatto proprio in Premier League e in nazionale, Spence può tornare utile anche a sinistra all’occorrenza e quindi giocare eventualmente insieme a Diouf se dovessero crearsi i presupposti. Con lui Chivu sta avendo la prima vera occasione di attingere dalle risorse arrivate dall’ultimo mercato. In attesa di poter vedere nuovamente all’opera, e con maggiore continuità, anche Curtis Jones e John Stones. Per un’Inter sempre più formato Premier League: i giri nel motore nerazzurro sono pronti ad alzarsi ulteriormente".