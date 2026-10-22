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La salita verso i primi tre punti stagionali in Champions League anche ieri sera si è rivelata per l’Inter più ripida del previsto. Stavolta però, seppur con l’affanno, la squadra di Chivu è riuscita a conquistare la linea del traguardo con il bottino pieno con sé. Non è stato facile, ancor prima dell’espulsione di Bastoni, per il peso di uno score che evidentemente si era insinuato nella testa dei nerazzurri e ha generato frenesia e nervosismo.

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Cose già viste, limiti che in passato l’Inter aveva pagato a caro prezzo in più circostanze. E che sono anche la genesi evidentemente dell’ingenuità che ha portato al rosso più che evitabile. Un vero peccato, perché ha inevitabilmente offuscato il mirino puntato su Bastoni, atteso al varco dal partito dei detrattori ancor di più perché tolto per una sera dalla sua comfort zone.

Aver portato comunque a casa la vittoria, nonostante l'inferiorità numerica, è un merito non indifferente. Perché di sicuro l'episodio ha rischiato di generare una frana a livello psicologico per la squadra, brava invece a reagire e a contenerne la portata. Anzi, ha iniettato nella squadra ancora più determinazione. Proprio quello che Cristian Chivu vorrebbe vedere in tutte le partite. A prescindere dall'avversario e dalle contingenze. Questa la richiesta fatta alla squadra nello spogliatoio e urbi et orbi in conferenza stampa per le prossime partite, in cui dal canto suo dovrà far valere ancor di più gli appunti preziosi che arrivano dalla grande notte europea.

Inter, la cosa che Chivu ora non può proprio fare

Su tutti, quelli che riguardano Carlos Augusto. In questo momento non è possibile fare a meno del brasiliano, uomo della provvidenza ed elemento più in forma della rosa. Proprio non si può. Giusto che Dimarco abbia modo di ritrovare la miglior condizione e che il brasiliano nel frattempo abbia più chance ancora di mettersi in mostra e soprattutto aiutare la squadra. Su quella fascia si sta rivelando un vero e proprio carro armato con la bandiera verdeoro issata anche per ricordare a Carlo Ancelotti la grave colpa di non averlo portato al Mondiale. Una scelta che in qualche modo sta anche facendo le fortune di Chivu, Il tecnico rumeno può beneficiare proprio della voglia di rivalsa dell'ex Monza, perennemente in campo col coltello tra i denti.

Sembrava godere dello stesso tipo di atteggiamento anche Bastoni, fino all'ingenuità che fa mordere le mani. Perché oggi si parlerà magari solo di quello, mentre sarebbe stato interessante approfondire la prestazione piena di spirito di sacrificio del ragazzo e di generosità nei confronti della squadra. Sarà consapevole anche lui di aver commesso un errore, che però per fortuna dell'Inter non ha pregiudicato il risultato. E di sicuro non pregiudicherà neanche la considerazione dei suoi compagni di squadra e del suo allenatore.