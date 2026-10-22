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Nel suo commento di oggi per la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è soffermato sugli aspetti positivi e quelli da rivedere dopo Inter-Shakhtar Donetsk di ieri. In particolare, l'ex allenatore si è soffermato su responsabilità e meriti di Cristian Chivu, criticato per alcuni motivi. Si legge nel suo focus:

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"Giocare soltanto mezz’ora non può bastare. Ancora una volta, anche contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter di Chivu ha approcciato il primo tempo camminando, sempre sotto ritmo e senza pressing, con un solo tiro in porta. Ieri sera ho visto una brutta Inter, amorfa fino al 60’, quando tutto è cambiato con le sostituzioni dell’allenatore. Da quel momento si sono visti più nerazzurri darsi da fare e questo ha portato inevitabilmente a un’Inter diversa.

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Bella la reazione dopo l’espulsione di Bastoni e bellissimo l’assist di Mkhitaryan sul gran gol di Carlos Augusto. Ancora, però, non capisco perché il risveglio arrivi sempre tardi, perché questa squadra abbia sempre bisogno di una scossa per svegliarsi. Alla fine il risultato è finalmente arrivato quando ormai si pensava forse ad accontentarsi anche di un pareggio e il punteggio avrebbe potuto essere 2-0 con l’occasione di Mkhitaryan nel finale. In più, questa volta è stato molto bravo anche Martinez, perché la sua grande parata può essere considerata decisiva.

Torno all’aspetto principale, perché mi resta impresso questo primo tempo, senza gioco e dribbling. Chivu deve migliorare. Siamo abituati a vedere l’Inter dominante soprattutto in casa e invece non è stata pericolosa per niente: poca aggressività, nessuna bella manovra con giro palla veloce e pochi movimenti senza pallone. Il motivo ancora non riesco a capirlo: è una macchina che va sempre in terza e solo alla fine mette la quinta. Forse i nerazzurri giocano sapendo di essere una squadra forte e convinti che tutto si risolva strada facendo".