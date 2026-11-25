Nuovo colpo della Cassazione all'inchiesta della Procura di Milano sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Dopo la decisione favorevole a Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano, la Suprema Corte ha disposto il dissequestro e la restituzione immediata dei dispositivi elettronici di Mark Van Huuksloot, ex dirigente dell'Inter.

Come riportato da Manuela Messina sulle pagine de Il Giornale, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva precedentemente dato ragione ai pubblici ministeri confermando i sequestri.

La sesta sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Gabriele Casertelli, Novella Galantini e Matteo Bandello, difensori dell'ex dirigente nerazzurro.

San Siro, la soddisfazione dei legali di Van Huuksloot

In attesa delle motivazioni del provvedimento, i legali hanno espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando come il sequestro abbia comportato, come riferito dall'ANSA.

Si tratta della seconda decisione sfavorevole alla Procura di Milano nel giro di pochi giorni. Lo scorso 20 novembre, infatti, la Cassazione aveva già disposto la restituzione dei dispositivi elettronici sequestrati a Malangone.

Sono nove le persone iscritte, a vario titolo, nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla cessione del Meazza e delle aree circostanti. Tra queste figurano gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris, oltre a manager e consulenti delle due società calcistiche.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il procedimento amministrativo sarebbe stato pilotato a favore degli interessi di Inter e Milan.

La nuova pronuncia della Cassazione rappresenta un ulteriore risultato favorevole alle difese, pur non comportando l'archiviazione dell'inchiesta, che resta in corso.