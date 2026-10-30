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Lo stadio è "solo" il primo (grosso) passo di Inter e Milan nel futuro. Nei prossimi anni, infatti, nel quartiere oggi di San Siro non sorgerà solo il nuovo stadio. Il nuovo impianto, infatti, rientra in una più ampia ristrutturazione di tutto il quartiere.

Questi i dettagli dalla Gazzetta dello Sport:

"I club scrivono che lo stadio è «al centro di un più ampio progetto di rigenerazione urbana di 281.000 metri quadrati, che trasformerà l’area in un quartiere vivace e attivo tutto l’anno, con aree verdi e luoghi dedicati al tempo libero e allo shopping». Più prosaicamente, da lì arriverà parte dei ricavi del progetto. Intorno al Generali Stadium ci saranno il museo dei due club, aree commerciali, un hotel, due store da 2.500 metri quadrati ciascuno, uno per squadra. Faranno quello che Milano fa da sempre: fatturare".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)