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Nella serata di ieri, Inter e Milan hanno svelato il progetto del futuro stadio, che si chiamerà "Generali Stadium". La Gazzetta dello Sport riferisce qualche dettaglio in più sulla struttura che prenderà vita nei prossimi anni:

"Lo stadio ospiterà 71.500 spettatori. Sarà disposto su due anelli, non su tre come il San Siro attuale, e sarà rialzato: sorgerà su un podio, che permetterà di costruire un’area parcheggi sotto il campo. Le curve, da 11.600 posti ciascuna, avranno inclinazione di 37 gradi, come il Muro Giallo di Dortmund. Nelle idee dei club, lo stadio sarà pronto nel 2031 e ospiterà l’Europeo 2032, che l’Italia organizzerà assieme alla Turchia. Ah, potrà accogliere il football americano e il rugby. Nelle idee dei progettisti di fama mondiale, Foster+Partners e Manica, diventerà uno dei simboli di Milano. «La città è stata una ispirazione - ha detto Norman Foster, archistar che ha pensato il Generali Stadium -. Sarà parte delle infrastrutture della città, come la Scala e la Galleria». Aggiunge David Manica: «San Siro è molto più di un edificio, è una sensazione. Tutto quello che dovevamo fare era trovare il modo di conservare quella sensazione e portarla nel nuovo impianto, trasmettendola al pubblico». Hai detto nulla...".

"L’esterno Lo stadio colpisce soprattutto per la struttura esterna, costituita da triangoli sovrapposti. Diciamo una serie di X affiancate e aperte. Eleganti. I i led colorati le possono rendere rosse e blu e sulla facciata si potranno proiettare immagini. Questa è una novità: chi ha mai pensato di vedere Bartesaghi e Bastoni sull’esterno dello stadio? Scrivono i club: «Al centro del progetto c’è un elemento strutturale di grande impatto, il cui ritmo deciso richiama la tradizione ingegneristica italiana e la raffinata maestria del Duomo. La struttura a X in cemento si sviluppa dai colonnati e culmina nella copertura, di cui sostiene la linea caratteristica». Ecco, la copertura: le tribune saranno coperte, il campo no, e il tetto sarà particolare, a doppia curvatura. Un tetto che sarà anche impianto fotovoltaico, in grado di illuminare 1.500 appartamenti".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)