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Il progetto è stato svelato, ma è già tempo di pensare ai prossimi passi. Inter e Milan viaggiano velocemente nel futuro, che vedrà sorgere il nuovissimo Generali Stadium. La Gazzetta dello Sport riporta tutti quelli che saranno i prossimi passi:

"L'appuntamento è per il 2031-32. In quella stagione Inter e Milan inizieranno a giocare nel nuovo Generali Stadium, un impianto che sarà il fiore all’occhiello del nostro calcio e che ospiterà alcune gare di Euro 2032. I tifosi che frequentano il Meazza hanno visto che una parte dell’area è già stata recintata (con riduzione dei parcheggi) perché sono iniziate le opere preparatorie, ma le bonifiche vere e proprie sono previste nei primi mesi del 2027. Allora sarà completato anche l’iter burocratico per ottenere le autorizzazioni ai lavori, anche se alcuni, come per esempio la rimozione dei vecchi tornelli, sono già stati effettuati. Entro dicembre sarà chiusa la Valutazione Ambientale Strategica ovvero gli effetti che il piano urbanistico e i lavori avranno su ambiente, traffico, inquinamento e salute dei cittadini".

"La prossima primavera sarà approvato il progetto definitivo (martedì sarà depositato il progetto di fattibilità preliminare): l’ok sarà dato dalla Conferenza di servizi, composta da Comune, Regione, Città metropolitana, Vigili del Fuoco, ASL e tutti gli enti preposti all’approvazione del progetto. Tra la prossima estate e la fine del 2027 sarà aperto il cantiere principale, relativo alla costruzione della nuova struttura dello stadio. Possibili intoppi burocratici? Il 6 ottobre il Tar della Lombardia ha bocciato i cinque ricorsi presentati contro la vendita del Meazza e dei terreni ai club. Le opere di urbanizzazione sono previste dall’ottobre 2027 in poi. L’inaugurazione del nuovo stadio nel 2031, tra la primavera e l’estate. La demolizione del vecchio impianto inizierà nel luglio 2031 e sarà completata prima di Euro 2032. Nell’estate 2033 il via alla costruzione delle aree commerciali e alla riqualificazione della zona, opere che dureranno per circa tre anni".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)