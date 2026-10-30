Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come ogni stadio moderno che si rispetti, anche il nuovo Generali Stadium di Inter e Milan avrà strutture molto più all'avanguardia e una fruizione migliore rispetto a San Siro. Ecco tutti i dettagli dalla Gazzetta dello Sport:

"La fruizione Molto, moltissimo cambierà per i tifosi. Ci saranno posti per tutti i gusti, dagli sky box ai popolari. La visibilità è stata tenuta in grande conto: l’idea è che tutti possano vedere la partita nelle migliori condizioni. All’interno dello stadio ci saranno decine di punti ristoro nei classici corridoi degli impianti internazionali, dai ristoranti ai chioschi dei fast food".

"I bagni saranno moltiplicati (e in condizioni molto migliori...) rispetto alla situazione attuale. Le persone con disabilità avranno accesso a tutti i settori – oggi non accade – e ci saranno ascensori per raggiungere i diversi livelli dello stadio. Alcuni dei posti Premium avranno accesso al Tunnel Club, su due livelli: gli iscritti potranno assistere all’ingresso in campo dei calciatori da un vetro".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)