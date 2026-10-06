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"Su San Siro il Tar della Lombardia ha parlato chiaro: il Consiglio comunale ha lavorato nel rispetto delle regole. Cinque sedute di Commissione, oltre quindici ore di discussione in aula, un confronto lungo e vero. La delibera è stata esaminata correttamente e il ricorso sulla procedura è stato respinto nel merito. Gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili".

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Così la vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Anna Scavuzzo, commenta lo stop del Tar ai ricorsi contro la vendita dello stadio e delle aree a Inter e Milan. "Rispetto chi ha scelto di rivolgersi ai giudici. Ma oggi c'è anche un dato politico: su San Siro la città ha discusso, si è confrontata e alla fine ha scelto - prosegue -. Quel confronto non è stato tempo perso. Ha migliorato il progetto e fissato impegni precisi. Adesso tocca rispettarli: metà dell'area a verde, risorse per le opere pubbliche, controlli antimafia rigorosi e massima attenzione alla qualità dei lavori e del cantiere".

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"Ora abbiamo la responsabilità di realizzare al meglio ciò che è stato deciso", conclude.