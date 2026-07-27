VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

"Non siamo abituati a certe situazioni, Malagò tra l'altro non ci ha fatto nomi".

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All'uscita della riunione delle componenti del calcio e del n.1 Figc, il presidente della Lega nazionale dilettanti, Giancarlo Abete, appare sconcertato commentando la notizia che Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato il rispettivo incarico.

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"Lo abbiamo saputo nel finale della riunione delle componenti, da notizie dei media", ha proseguito Abete, sottolineando che "fino a 45 minuti fa pensavamo alle alternative volute dal dt e dall'advisor. Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio".