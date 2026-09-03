Getty Images

Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale federale nazionale, fa sapere la Figc in un nota, ha infatti accolto il ricorso del direttore di gara di Palermo dichiarando "l'illegittimità della delibera dell'AIA dello scorso 1° luglio" che disponeva la dismissione dell'arbitro.

ROME, ITALY - MAY 09: Referee Rosario Abisso in action during the Serie A match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on May 09, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici AIA per "limiti di permanenza nel ruolo": avendo ottenuto la sospensione del provvedimento in attesa che si pronunciasse il TFN, Abisso ha potuto prendere parte al raduno precampionato degli arbitri della CAN in vista delle stagione appena cominciata. Il direttore di gara siciliano aveva presentato ricorso ora accolto.