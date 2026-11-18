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A margine dello "Sport Industry Talk", evento organizzato da RCS, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni su alcuni temi caldi:

"Elezioni FIGC? Mi sembra si sia trovato almeno un fai play necessario. Deciderà l'assemblea, io sono un osservatore. Mi auguro, dal 15 dicembre in poi, di poter lavorare insieme come sempre fatto, in qualsiasi circostanza, anche nei momenti difficili. La sconfitta dell'Italia? I giudizi lungo il cammino sono sempre intempestivi e inopportuni. Siamo stati felici per i successi e non ci abbattiamo per questi passaggi a vuoto. Come ha detto Mancini, il percorso è lungo, ma ci sono elementi che ci fanno ben sperare. Mi aspetto sulle elezioni che l'assemblea decida, poi sono sarò sempre pronto, come detto, a collaborare e lavorare, sapendo qual è la distinzione dei ruoli, ma mi aspetto segnali di vita dal punto di vista delle riforme da parte della federazione".

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"Multiproprietà? Non so quale sia il pensiero di Galliani o Malagò, non ho parlato con nessuno dei due, semplicemente mi sono espresso favorevolmente per la conferma di una norma che c'è, ma bisogna comprendere anche le ragioni di chi questa norma vuole superarla e abrogarla. Io penso che per il rispetto che si deve alle singole comunità sportive sia opportuno mantenere la norma esistente, fatta dalla federazione ormai quasi 4 anni fa, visto che si può arrivare a un punto in cui la situazione crea equivoci. Quindi, credo che la norma voluta dal presidente Gravina a suo tempo abbia senso di essere confermata. Bilancio del 2026? Il Governo Meloni ha investito nelle manifestazioni sportive più di un miliardo di euro e l'ha fatto per il valore generato da questi eventi. Siamo soddisfatti dell'immagine che il sistema italiano ha dato dal punto di vista della capacità organizzativa".