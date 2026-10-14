Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"C'è una competitività molto spinta ed evidentemente, al di là del nostro livello, c'è quello degli altri che cresce. Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più velocemente di noi".

DAZN

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del Paladino d'Oro alla Camera dei Deputati dopo la prima parte della giornata di Champions che ha visto i ko di Inter e Napoli.

Getty Images

"Mi auguro che i nostri club facciano un'analisi per capire le ragioni di questo, perché è evidente che per noi la nazionale è l'elemento principale ed è un indicatore del movimento non secondario - ha aggiunto mettendo in relazione la ripartenza azzurra sotto il ct Mancini e il percorso difficoltoso delle squadre italiane in Europa - Ringraziamo infatti Mancini per quello che sta provando a ricostruire. Ma giornate come quelle di ieri sono critiche nel senso che devono far crescere, è impensabile che non possiamo competere al più alto livello con i nostri club".