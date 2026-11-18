Il ministro Abodi ha parlato della situazione San Siro a margine della conferenza di presentazione degli Open Master Games Como Lake 2027
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"A me piacciono tutti i progetti che si realizzano. Sui cantieri bisogna accelerare sicuramente, perché il tempo non ci aiuta".
Così il ministro dello Sport Andrea Abodi interpellato dall'ANSA sul progetto del nuovo stadio San Siro a margine della conferenza di presentazione degli Open Master Games Como Lake 2027 al Palazzo Lombardia di Milano. L'auspicio del ministro è quindi che "prenda il via la fase dei cantieri" per la realizzazione del nuovo stadio.
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