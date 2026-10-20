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Intervenuto in diretta su Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista, ha analizzato così il momento strepitoso di forma di Carlos Augusto: "Io credo che in questo momento Carlos Augusto valga Dimarco, mi spiego. Dimarco è un giocatore totale per un'Inter che ha giocate codificate e che fa fatica se deve cambiare abito: nel 3-5-2 non puoi non considerarlo. Ma se l'Inter inizia a cambiare qualcosa, può pagare qualcosa.

Mercato, Romano: "Vi do questa notizia sul futuro di Carlos Augusto e l'Inter"

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Carlos, per forza fisica e per come ha tenuto alto il rendimento giocando spezzoni di partita, ha tutto per essere un giocatore mondiale. Io continuo a dire che se fossi un direttore sportivo di Real Madrid, Barcellona, Bayern e City e mi prospettano questi due giocatori, io, valutando tutti i parametri, non c'è dubbio che prendo Carlos Augusto per duttilità, gamba e forza fisica".