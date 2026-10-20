Intervenuto in diretta su Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista, ha analizzato così il momento strepitoso di forma di Carlos Augusto
PROVEDEL SI SCALDA MA IL TITOLARE RESTA MARTINEZ. CARLOS-DIMARCO, CONFRONTO CHE FA PAURA
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Intervenuto in diretta su Tutti in the Box, Orazio Accomando, giornalista, ha analizzato così il momento strepitoso di forma di Carlos Augusto: "Io credo che in questo momento Carlos Augusto valga Dimarco, mi spiego. Dimarco è un giocatore totale per un'Inter che ha giocate codificate e che fa fatica se deve cambiare abito: nel 3-5-2 non puoi non considerarlo. Ma se l'Inter inizia a cambiare qualcosa, può pagare qualcosa.
Mercato, Romano: "Vi do questa notizia sul futuro di Carlos Augusto e l'Inter"
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Carlos, per forza fisica e per come ha tenuto alto il rendimento giocando spezzoni di partita, ha tutto per essere un giocatore mondiale. Io continuo a dire che se fossi un direttore sportivo di Real Madrid, Barcellona, Bayern e City e mi prospettano questi due giocatori, io, valutando tutti i parametri, non c'è dubbio che prendo Carlos Augusto per duttilità, gamba e forza fisica".
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