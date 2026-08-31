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Lele Adani, ex calciatore, intervenuto durante La Domenica Sportiva, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Cagliari: "L'Inter calcia da fuori area, non è solo Calhanoglu. E' una squadra che ha sempre in mano il pallino del gioco, ha finito 1-0 e non è detto che debba fare 114 punti: si può vincere anche a 95. E l'Inter è nettamente la più accreditata a vincere.

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Noi ci chiediamo spesso perché non prendono giocatori da uno contro uno: l'Inter in Italia si fa bastare questo e rimane infermabile in questo. Che i tre inglesi siano tre giocatori forti e diversi è abbastanza scontato, che sappiano entrare nei meccanismi dell'Inter pure, l'hanno fatto anche tanti altri acquisti: c'è una base da anni.

Io li vedo non che fanno la differenza ma tre giocatori in più nella squadra più forte. Dell'Inter non dobbiamo parlare di titolari e sostituti: la squadra è forte e completa e ambirà ad andare avanti in Champions. Pio Esposito parte dietro potenzialmente a Lautaro e Thuram ma giocherà tantissime partite da titolare e settimana scorsa ha fatto un super gol".