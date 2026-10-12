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Daniele Adani, dagli studi di "Viva El Futbol", ha parlato così dell'Inter capolista: "L'Inter che vedete adesso nasce da una costruzione di Ausilio. L'Inter che crea le basi per arrivare a fare questo tipo di calcio, andando a rimpinguare il roster con giocatori nuovi, ma con una base presa in un certo modo, sono operazioni che fa Ausilio, poi con gli allenatori che ci sono stati è aumentata la credibilità. La costruzione è di Ausilio, operazioni fatte, intuizioni anche a costo zero, battendo in alcuni casi la concorrenza e in altri credendo nel calciatore: alcuni che stiamo vedendo vincere, 6-7 anni fa non erano nessuno, oppure andavano scoperti e accompagnati.

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L'unica squadra che possiamo ritenere internazionale è l'Inter: è talmente credibile che sono arrivati tre calciatori dalla Premier League e non è detto che siano titolari. Spence non giocava da Argentina-Inghilterra, comincia a riprendersi adesso, ma è un giocatore che può dare alternativa, non è detto che sia un titolare. Stones non è detto che sia un titolare, così come Jones. Loro non arrivano ad alzare, ma ad allungare una rosa.

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I giocatori che arrivano in Serie A dalla Premier sono titolari sempre, all'Inter non è detto che lo siano. Hojlund appena arriva a Napoli è titolare, con Lukaku è successo lo stesso: non ci sono dubbi. L'Inter è talmente forte che quei tre sono tre forti in più, non tre che sostituiscono altri. L'allenatore è troppo di quel livello, lo è stato nella sua storia da calciatore. La cosa che ti concede il settore giovanile è di imparare e sbagliare. La verità è che non ha mai sbagliato: Chivu, da quando si è messo la divisa dell'Inter, non ha mai sbagliato".