Il gruppo alimentare italiano potrebbe entrare tra i partner nerazzurri. Dopo BBVA, l'Inter continua a cercare nuovi accordi commerciali.
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L'Inter potrebbe presto aggiungere un altro grande marchio italiano alla lista dei suoi sponsor. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è in trattativa con Barilla per un nuovo contratto di sponsorizzazione.
Un nome conosciuto in tutto il mondo, che andrebbe ad arricchire la presenza di aziende importanti al fianco della società milanese.
Inter e Barilla, trattativa in corsoPer il momento si parla di una trattativa, non di un accordo già raggiunto. Restano quindi da conoscere gli eventuali dettagli economici, la durata e le modalità della collaborazione.
L'interesse dell'Inter per nuovi sponsor non sorprende. Negli ultimi anni il club ha lavorato molto per aumentare i ricavi commerciali, cercando accordi con aziende capaci di garantire risorse economiche e visibilità internazionale.
L'ultimo esempio è quello di BBVA, la banca spagnola diventata sponsor di manica dei nerazzurri con un accordo che, secondo le cifre pubblicate dalla stessa Gazzetta, vale 8,5 milioni di euro all'anno.
Il precedente con La MolisanaIl settore alimentare non rappresenterebbe una novità per l'Inter. Il club ha già collaborato con La Molisana, azienda con la quale nel 2023 aveva rinnovato la partnership fino al 2026.
Barilla, dal canto suo, ha un passato importante anche nel calcio italiano. Il suo marchio è rimasto legato per dodici stagioni alla maglia della Roma, dal 1982 al 1994, accompagnando anche lo scudetto giallorosso del 1983.
Ora i tempi sono maturi per una clamorosa rentrée. Sono in corso trattative con l’Inter per diventare la pasta ufficiale del club nerazzurro.
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