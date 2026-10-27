Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: "Anche nel primo tempo meno brillante del solito De Gea era il migliore in campo: aveva vinto una partita difficilissima in settimana. Ma veramente difficile, io ero allo stadio: e la vince un po' in tutti i modi, dove non riesce col dominio riesce con la consapevolezza. Con la Fiorentina ci sono molte cose che si possono estrapolare: prima della fine Chivu toglie Barella e mette il ragazzino, Lavelli.

Getty

Fa scelte, le fa: cambia, mette. Quello che dico io è che se si vuole cercare sempre la perfezione, non è detto che per forza devi trovarla per vedere l'Inter performare: performa in tanti modi, lo fa di forza, di tecnica, grinta, controllo. Io vedo l'Inter e vedo una grandissima squadra che non si fa bastare lo status, lo conferma: e anche quando le scappano le partite, non le molla".