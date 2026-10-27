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Domani sera l'Inter sarà in campo a Venezia, sabato in casa del Milan per il derby. Chivu ruoterà le forze e spera di poter recuperare qualcuno. Questa la situazione degli infortunati in casa nerazzurra:

Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "A meno da una settimana dalla partita la situazione infermeria è la seguente: Lautaro, Jones, Pavard e Stones salteranno la sfida col Venezia e sono tuttora infortunati. Il capitano non recupererà per il Milan, mentre gli altri saranno tutti monitorati in questi giorni Al momento è difficile fare pronostici, nessuno di loro si allena in gruppo".