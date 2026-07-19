Lunga intervista del Corriere della Sera a Lele Adani. L'ex calciatore e commentatore tv stasera sarà in telecronaca per la finale Spagna-Argentina

Redazione1908
adani messi (1)

VIDEO / Messi pareggia con l'Egitto, Adani impazzisce: "Si è idratato il numero 10"

Lunga intervista del Corriere della Sera a Lele Adani. L'ex calciatore e commentatore tv stasera sarà in telecronaca per la finale Spagna-Argentina su Rai 1: «Io vengo accostato alla Seleccion, ma amo il futbal. Messi è il più grande genio del XXI secolo. Ho migliaia di messaggi di ragazzi che mi dicono "continua così, ci fai vivere un sogno": CONTINUA A LEGGERE

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