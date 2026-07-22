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Il centrocampista dell'Inter Massolin, dopo l'ottima stagione disputata con il Modena, ha attirato le attenzioni di due club in Serie A:

Getty Images

"È stata una delle rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie B al Modena, ma già da gennaio scorso Yanis Massolin è di proprietà dell'Inter e in questi giorni sta lavorando nel ritiro nerazzurro in Germania. Dovrebbe restare in gruppo, salvo sorprese, anche per la tournée che ci sarà all'estero tra Hong Kong e Perth, ma nel frattempo alcuni club di A stanno facendo un pensierino per un prestito. Tra questi Sassuolo e Monza (anche se l'entourage smentisce) sono stati accostati al francese, il cui sogno sarebbe quello di convincerere Chivu a restare, ma che ad oggi presumibilmente è destinato a partire in prestito, lasciando una squadra che in mezzo al campo ha le caselle piene", scrive il Quotidiano Sportivo.