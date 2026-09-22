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Durante Fontana di Trevi si discute anche del terribile gesto dei tifosi della Juve che hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. I commenti di Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani:

Pastore: "Zero al minuto di silenzio di Juve-Atalanta. La Juve ha preso le distanze, io penso che la Curva della Juve, buona parte della curva, non ha infangato la memoria di Mazzola, non sono all'altezza di farlo. Hanno infangato se stessi e anche la Juventus, hanno offeso Agnelli, Fortunato e Scirea. Quasi a voler dire i nostri morti sono meglio dei vostri perché interisti, un messaggio orribile che la Juve ha subito stigmatizzato. Infangano se stessi, il mondo civile non la pensa come loro. Il buon senso della grande maggioranza dei tifosi della Juve li isola. Il peso del gesto privo di senso è zero".

Trevisani: "Non c'è un motivo per questa cosa, è culturale il motivo. Era già successo spesso nella curva della Juve e non va bene. Intanto perché non tutti sono così, me lo auguro. Non c'è nessuna ragione di calpestare la morte di una persona. Non c'è nessuna logica, ma non c'è niente nella testa di queste persone".