Il giorno dopo le vittorie di Roma e Inter contro rispettivamente Torino e Udinese, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti analizza le prestazioni delle due squadre. Proprio sabato ci sarà l'atteso confronto tra giallorossi e nerazzurri che al momento guidano la classifica.

"L’appuntamento è fissato, il luogo anche: Roma, stadio Olimpico. E non poteva capitare in un momento più indicato, il testa a testa tra Roma e Inter. Almeno stavolta il computer ha deciso il calendario con lungimiranza, quasi lo avesse fatto apposta: una di fronte all’altra ci saranno le uniche squadre che sanno solo vincere, 12 punti su 12, oggi le candidate più autorevoli nella corsa allo scudetto, i nerazzurri favoriti, i giallorossi principali concorrenti".

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"Gasp ha la migliore difesa della Serie A, ha incassato appena un gol, e anche il fattore campo l’aiuterà; Chivu ha un gruppo più completo e complessivamente più forte, di sicuro più abituato a stare lassù benché nelle ultime partite abbia regalato davvero troppo e si sia dovuto arrangiare con rimonte ai confini dell’impossibile. Ci divertiremo, sabato, e non è solo una speranza ma qualcosa di simile a una certezza: queste sono due squadre che le partite le giocano sempre, non aspettano, attaccano, pressano, rischiano. Perfino troppo a volte, vero Chivu?"

"Già, Chivu contro l’Udinese ha azzardato: senza Calhanoglu affaticato, senza Dimarco non ancora pronto per giocare dall’inizio e con una difesa mai vista prima, ha deciso di tenere fuori anche Lautaro (e Jones), facendo debuttare Mkhitaryan dall’inizio in questa stagione. In pratica sono venute meno, tutte assieme, tre delle quattro-cinque certezze nerazzurre, sono rimasti dentro giusto Bastoni e Barella, e lo sbandamento iniziale è stato clamoroso. Certo, poi la rimonta ha trascinato il popolo di San Siro all’entusiasmo, ma non puoi pensare di cominciare tutte le partite sotto di due gol: va bene essere pazzi, però a tutto deve esserci un limite".

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"Alla fine possiamo chiamarlo effetto Champions: quando devi giocare tre partite di altissimo livello e intensità in una settimana, sei chiamato a fare scelte che puoi pagare. È un problema che riguarda tutti: l’Inter ha deciso di ridurre la qualità in campo e l’Udinese inizialmente ne ha approfittato. L’Inter corre verso Roma con una questione aperta: il portiere. La sciocchezza di Madrid, quel dribbling a Valverde pagato con un gol, sembra pesare su Martinez che è stato incerto anche in occasione delle reti dell’Udinese. La serenità è fondamentale in quel ruolo e lui pare averla lasciata al Bernabeu, perciò Chivu dovrà riflettere bene in questi giorni: meglio questo Martinez oppure Provedel, che non è un fenomeno ma ha esperienza e oggi maggiore tranquillità? L’appuntamento è fissato: sabato all’ora dell’aperitivo. Chissà chi sarà il portiere dell’Inter invitato a brindare assieme a Dybala e Malen".

(Gazzetta dello Sport)