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Al via l'assemblea di Lega Serie A a Milano. La sfilata in via Rosellini dei direttori e dei presidenti è terminata senza dichiarazioni da parte dei protagonisti.

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Per pranzo sono attesi anche i nuovi vertici della Figc, con il presidente Giovanni Malagó (alla prima uscita ufficiale dopo la sua elezione), il nuovo dt Paolo Maldini e l'advisor Leonardo che presenteranno alle società di Serie A il progetto tecnico del Club Italia.

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Sul tavolo anche il nome del nuovo ct, con l'ipotesi Pep Guardiola, con Antonio Conte apprezzato da diversi club, e con le alternative Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Tutti i club sono presenti - sono entrati tra gli altri Marotta, Carnevali, Scaroni -, alcuni in video conferenza (Lazio, Napoli, Frosinone e Genoa). Nel pomeriggio é atteso un punto stampa.