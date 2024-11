Le sue ex squadre invece come le sta vedendo?

"Gioca bene, segna molto, ha una buona classifica e spero vada avanti in Conference. Per il Cagliari sarà il solito campionato sofferto con la salvezza da conquistare. Non capisco Fonseca: come si fa a lasciar fuori Leao, unico tra i rossoneri a saltare l'uomo e a creare scompiglio nelle difese avversarie? Basta una giocata delle sue per vincere le partite".