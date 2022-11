GdS – Alcaraz scalpita per l’Inter, il carattere non gli manca: scintille col Boca

Carlos Alcaraz è nel mirino dell'Inter e potrebbe addirittura arrivare a gennaio. La Gazzetta dello Sport di questa mattina lancia l'ipotesi e spiega come è nato il talento dell'attaccante che al Racing ha raccolto l'eredità di Milito e Lautaro Martinez: "Di certo, a Charly, che scalpita per il nerazzurro, il caratterino non manca. Da bimbo sognava L’Academia e sua madre puliva tre case diverse in un solo giorno pur di farlo giocare là. Dopo aver perso di un soffio il campionato col Boca, era così motivato a punire gli arci-rivali che ha deciso ai supplementari il “Trofeo de Campeones”. Di nuovo Racing-Boca e scintille mai viste alla fine: la sua esultanza provocatoria alla Bombonera al 118° ha scatenato il putiferio. Alla fine i rossi sono stati 10 e uno, inevitabile, pure per lui".