Alexiou: “Soddisfatto dell’Inter, qui posso arrivare al top. I miei idoli…”

Christos Alexiou, difensore greco dell'Inter, classe 2005, si è raccontato ai microfoni di Transfermarkt: "Venire a Milano è stato un passo importante e un cambiamento, ma di cui sono felice e orgoglioso. I ricordi più belli dei miei primi passi da calciatore sono legati alla mia ex squadra. E un po' più avanti nel tempo ai successi con la mia Nazionale, come per esempio quello contro la Francia, in cui ho segnato il gol partita. Dall'U14 gioco in mezzo alla difesa. Le mie migliori qualità sono l'aggressività, il gioco aereo e lo sviluppo dell'azione. Da bambino il mio modello era Sergio Ramos, adesso ho un debole per van Dijk. Sono due difensori molto forti, adoro il loro stile, il loro modo di interpretare il ruolo".