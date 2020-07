Inter, un solo allenamento verso la Roma. GdS: “C’è un fattore da monitorare. Conte spera che…”

Prosegue il tour de force dell’Inter di Antonio Conte. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la squadra nerazzurra è tornara ieri a Milano dopo aver trascorso la notte a Ferrara e ha svolto una seduta defaticante ad Appiano Gentile.

In programma questa mattina la prima e unica seduta di allenamento in preparazione alla sfida contro la Roma. In casa nerazzurra c’è il pericolo stanchezza. “Può essere un fattore da monitorare con attenzione per la partita dell’Olimpico, ma Conte spera possa non incidere, per provare a tenere viva la speranza nella volata finale” scrive il quotidiano.