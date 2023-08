CdS – Più alternative in più ruoli: questa Inter è più forte dell’anno scorso

"Il copione si ripete sugli esterni, dove gli addii di Gosens e Bellanova non hanno aperto voragini grazie agli arrivi di Carlos Augusto e Cuadrado. Se il brasiliano è l'alter ego ideale di Dimarco, il colombiano è perfetto per le situazioni in cui bisognerà saltare l'uomo. In attacco mancano i centimetri di Dzeko e Lukaku, ma adesso ci sono due elementi diversi come Thuram, bravo nel dare profondità alla squadra, e Arnautovic come punto di riferimento avanzato e abile spalle alla porta. Andasse via Correa, più qualità e capacità di saltare l'uomo arriverebbero con l'ex Sanchez. Un bacino a pieno organico da cui potrà attingere Inzaghi, verosimilmente dopo la prima sosta di inizio settembre".